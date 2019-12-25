73% работающих петербуржцев знают зарплаты своих коллег

Отвечая гипотетически, как бы они поступили, узнав, что коллега с аналогичными обязанностями получает больше, горожане разделились во мнениях.

Сервис по поиску работы SuperJob, опросил менеджеров по персоналу и трудоустроенных экономически активных граждан. Выяснилось, что о зарплатах всех сослуживцев осведомлены 26% работающих петербуржцев, еще 47% знают доходы некоторых из них. При этом информация о заработках сотрудников остается закрытой политикой руководства в 79% компаний. О зарплате своего непосредственного руководителя знают 28% опрошенных.

Согласно результатам опроса, мужчины обсуждают финансы чаще женщин. Молодежь до 35 лет более открыта – среди них 77% знают хотя бы чьи-то зарплаты, тогда как среди респондентов старше этот показатель составляет 71%. Чем выше заработок, тем больше человек знает о чужих деньгах. Среди тех, кто получает до 100 тысяч рублей, осведомлены 74%, а среди зарабатывающих свыше 150 тысяч – уже 81%.

Отвечая гипотетически, как бы они поступили, узнав, что коллега с аналогичными обязанностями получает больше, горожане разделились во мнениях: 28% не стали бы ничего предпринимать, 24% попросили бы разъяснений у руководства, 13% потребовали бы повышения собственной зарплаты, а ещё 11% задумались бы об увольнении или поиске новой работы. Женщины в такой ситуации чаще выясняют причины у начальства или анализируют собственную квалификацию. Мужчины же активнее ищут нового работодателя или стараются работать эффективнее ради повышения.

С реальным неравенством в оплате труда сталкивались 39% респондентов. Из них 17% обсудили ситуацию с руководством, 15% попросили прибавки, а 13% уволились. Почти половина (45%) предпочла ничего не делать.

При этом большинство тех, кто вообще не владеет информацией о доходах коллег (56%), предпочитают оставаться в неведении. Хотели бы узнать эти цифры только 27%.

Ранее мы сообщили о том, что d конфликты из-за кондиционеров на работе вступают 32% петербуржцев.

Фото: Piter.TV