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В Петербурге НИИ Джанелидзе набирает санитаров
Сегодня, 11:39
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В Петербурге НИИ Джанелидзе набирает санитаров

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Соответствующий конкурс учреждение разместило на портале госзакупок.

Научно-исследовательский институт скорой помощи имени И. И. Джанелидзе в Петербурге набирает санитаров для перевозки пациентов на дневные и суточные смены. Соответствующий конкурс учреждение разместило на портале госзакупок, пишет 7 августа Neva.Today

Начальная стоимость контракта составляет 64,2 млн рублей, итоги планируют подвести 18 августа. Подрядчик будет оказывать услуги по заявкам из института. На работу могут взять и иностранцев, которые владеют русским языком, имеют регистрацию и разрешение. 

Основная обязанность санитаров – перемещение больных между и внутри отделений больницы на лежачих и сидячих каталках. Кроме того, они обязаны сообщать медсестрам об ухудшении состояния пациента в ходе транспортировки. 

Ранее на Piter.TV: серия уникальных операций по восстановлению зрения запланирована в Петербурге. 

Фото: Piter.TV 

Теги: нии джанелидзе, санитары
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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