В Петербурге НИИ Джанелидзе набирает санитаров

Соответствующий конкурс учреждение разместило на портале госзакупок.

Научно-исследовательский институт скорой помощи имени И. И. Джанелидзе в Петербурге набирает санитаров для перевозки пациентов на дневные и суточные смены. Соответствующий конкурс учреждение разместило на портале госзакупок, пишет 7 августа Neva.Today.

Начальная стоимость контракта составляет 64,2 млн рублей, итоги планируют подвести 18 августа. Подрядчик будет оказывать услуги по заявкам из института. На работу могут взять и иностранцев, которые владеют русским языком, имеют регистрацию и разрешение.

Основная обязанность санитаров – перемещение больных между и внутри отделений больницы на лежачих и сидячих каталках. Кроме того, они обязаны сообщать медсестрам об ухудшении состояния пациента в ходе транспортировки.

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Фото: Piter.TV