Защитные сети от медуз начали тестировать в Азовском море

Пляжи хотят оградить от нашествия беспозвоночных, которые в последние годы активно осваивают акваторию.

В Ростовской области решили внедрить локальный метод защиты прибрежной территории Азовского моря от медуз. Ученые предложили использовать заградительные сети на отдельных участках акватории, сообщили в пресс-службе Южного филиала ГНЦ РФ ФГБНУ "ВНИРО".

В настоящее время специалисты уже начали тестировать опытные сети. Эксперимент будут проводить в два этапа: летний - с акцентом на защиту зон отдыха и туризма. В осенний период он будет ориентирован на прибрежное рыболовство. После того, как будут получены результаты испытани, начнется этап разработки рекомендации по применению заградительных сетей.

В Азовском море зафиксировали рост численности медуз, который связали с повышением солености морской воды. Биомасса медуз в Азовском море уже исчисляется миллионами тонн. Эти животные создают неудобства для отдыхающих и осложняют работу рыболовецких бригад.

Ранее мы сообщали, что в Малайзии после ожога медузы умер двухлетний ребенок из России.

Фото: пресс-служба Азово-Черноморского филиала ВНИРО