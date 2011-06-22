В Малайзии двухлетний ребенок из России умер после ожога медузы

Прах мальчика будет возвращен в Хабаровск.

Двухлетний мальчик из России, который получил ожог опасной для человека кубомедузы на острове Лангкави в Малайзии, скончался в местной больнице. Соответствующей информацией поделились с читателями местные журналисты из издания Bernama со ссылкой на отца ребенка Никиту Якубанца. Мужчина объяснил, что на протяжении четырех дней медики делали все возможное для того, чтобы спасти пациента. После трагедии спасательная служба усилила контроль за ситуацией на пляжах. Специалисты предупреждают гостей острова о том, как важно соблюдать меры безопасности при купании.

В "ТАСС" сообщили о том, что российская семья впервые приехала в Малайзию 14 ноября. Туристы планировали оставаться на отдыхе до 26 ноября. Теперь родители мальчика намерены кремировать его тело в Малайзии, а затем перевезти его прах на родину в Хабаровск.

Напомним, что кубомедузы обитают в тропических и субтропических водах. Речь идет о ядовитых существах, которые встречаются у береговой зоны Австралии и Тасмании.

Фото: pxhere.com