Дипломаты РФ готовы помочь с отправкой на родину тела умершей в Аланье россиянки

Смерть россиянки в отеле в Аланье расследуется.

Турецкие компетентные органы проведут судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти российской туристки 1963 года рождения в Аланье. В настоящее время известно, что путешественница обращалась к местным врачам с жалобами на самочувствие. Соответствующее заявление информационному агентству "РИА Новости" сделали представители генерального консульства России в Анталье. Ранее турецкие СМИ написали о том, что 11 ноября, что 63-летняя россиянка скончалась в отеле, расположенном в квартале Кызларпынары.

По имеющимся сведениям, россиянка находилась на отдыхе в Турции со своими родственниками. 9 ноября она обращалась в местное медучреждение с жалобами на проблемы со здоровьем. комментарий дипломатов

Эксперты пояснили, что российское генконсульство держит данный вопрос на контроле. Дипломаты готовы оказать родственникам погибшей соотечественницы необходимое консульское содействие. В том числе речь идет о вопросе оформления документов для отправки тела на родину.

Фото: pxhere.com