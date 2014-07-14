Лихачев: турецкие компании обсуждают с Росатомом участие в проекте "Аккую"

Турецкие компании обсуждают с Росатомом участие в проекте АЭС "Аккую". Об этом заявил журналистам на стройплощадке АЭС в Турции гендиректор Росатома Алексей Лихачев.

По его словам, компании из Турции заинтересованы в том, чтобы войти в "уставный капитал" этого проекта. Лихачев отметил, что это позволит им активно участвовать в электрогенерации и получении прибыли. Кроме того, есть другие факторы, которые подталкивают будущих акционеров к более активному обсуждению. Гендиректор Росатома напомнил, что события в Персидском заливе заставляют страны о наличии у себя мощных источников электроэнергии.

Мы с рядом турецких компаний приступили к предметному обсуждению параметров участия в уставном капитале. Это серьезная, большая работа. Она подразумевает получение конкретных дивидендов в ходе эксплуатации атомных энергоблоков и нацелена на участие в развитии атомного энергорынка всей нашей планеты.



Алексей Лихачев, гендиректор Росатома

