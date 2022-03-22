Ульянов: персонал РФ вернется на АЭС "Бушер" сразу, как позволит обстановка

В Вене рассказали о готовности "Росатома" продолжать работу над проектом в Иране.

Российский рабочий персонал обязательно вернется на территорию иранской атомной энергетической станции (АЭС) "Бушер" в кратчайшие сроки, но только тогда, когда этот позволит военная осбатновка на Ближнем Востоке. Соответствующее заявление журналистам из газеты "Известия" сделал российский постоянный представитель при отделении ООН и других международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Дипломат пояснил СМИ, что государственная корпорация "Росатом" в любом случае настроена твердо на продолжение энергетического проекта.

