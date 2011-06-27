Россия снизила трубопроводные поставки газа в Турцию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Управления по регулированию энергетического рынка (EPDK) Турции.

Отмечается, что по итогам января-февраля 2026 года Россия снизила трубопроводные поставки газа в Турцию на 27%. В феврале Анкара импортировала по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку" суммарно 1,09 млрд куб. м. За два месяца прокачка российского газа в Турцию достигла 3,8 млрд куб. м.

Напомним, Bloomberg сообщал, что Россия предлагает газ в Азию с дисконтом 40%. Речь шла о поставках российского СПГ, находящегося под американскими санкциями, через обходные схемы.

