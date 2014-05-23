Доля России в импорте нефти в Чехии сократилась до минимума. Об этом сообщает местное информационное агентство CTK.

Отмечается, что в 2025 году крупнейшим поставщиком нефти в Чехию стал Азербайджан. Прага закупила у Баку 42% полученной в прошлом году нефти. Доля России в импорте сырья сократилась. По данным агентства, поставки из России составили 7,7% от общего объема нефти, поступившей в республику.

С февраля 2022 года Чехия ускорила ускорила диверсификацию источников получения нефти, постепенно отказавшись от поставок из России. На сегодняшний день сырье поступает в страну из Норвегии, Казахстана и Саудовской Аравии. По итогам 2025-го Чехия получила 6,85 млн тонн нефти.

