В России установлен рекорд по переработке нефти

Компания "Газпром нефть" по итогам 2025 года установила новый рекорд по переработке нефти. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что объемы переработки сырья увеличились на 2,2% по сравнению с 2024 годом. Показатель достиг рекордной отметки 43,93 млн тонн. Кроме того, "Газпром нефть" нарастила в прошлом году производство бензина. Объем увеличился до 10 млн тонн. В пресс-службе компании уточнили, что производство бензина нарастили с целью обеспечить потребности российского топливного рынка.

К концу 2025 года "Газпром нефть" расширила собственную сеть АЗС. Ее объем увеличился до 1 585 станций. По словам главы компании Александра Дюкова, даже с учетом роста производства "Газпром нефть" снизила углеродную интенсивность своей деятельности.

