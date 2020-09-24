Новак заявил о переговорах с нефтяниками об увеличении поставок топлива в РФ

Вице-премьер России Александр Новак заявил журналистам о переговорах с нефтяниками об увеличении поставок топлива в РФ. Его слова приводит ТАСС.

Новак подчеркнул, что конкретные объемы поставок должно определить Министерство энергетики. По его словам, это одно из предложений, которое обсуждалось на уровне властей. Также вице-премьер добавил, что объемы будут соответствовать потребностям внутреннего рынка страны.

Эо одно из предложений, которое было изучено. Сейчас Минэнерго прорабатывает с компаниями, с Федеральной антимонопольной службой проект таких соглашений. Александр Новак, вице-премьер РФ

Ранее мы сообщали, что в США объявили тендер на передачу нефти из стратегического резерва.

