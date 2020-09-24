Новак заявил о переговорах с нефтяниками об увеличении поставок топлива в РФ

Вице-премьер России Александр Новак заявил журналистам о переговорах с нефтяниками об увеличении поставок топлива в РФ. Его слова приводит ТАСС.
Новак подчеркнул, что конкретные объемы поставок должно определить Министерство энергетики. По его словам, это одно из предложений, которое обсуждалось на уровне властей. Также вице-премьер добавил, что объемы будут соответствовать потребностям внутреннего рынка страны.
Эо одно из предложений, которое было изучено. Сейчас Минэнерго прорабатывает с компаниями, с Федеральной антимонопольной службой проект таких соглашений.
Александр Новак, вице-премьер РФ
Фото: pxhere.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все