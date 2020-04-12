В США объявили тендер на передачу нефти из стратегического резерва

Министерство энергетики США объявило тендер на передачу нефти из стратегического резерва. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, опубликовав на сайте заявление от 9 апреля.

Речь идет о передаче из национального стратегического резерва West Hackberry в штате Луизиана до 30 млн баррелей нефти при условии их дальнейшего возмещения. Компании, получившие право на нефть из стратегического резерва, должны будут начиная с января 2027 года возместить ее в объеме, как минимум на 18,5% превышающем переданный.

Заявки от компаний принимаются до 13 апреля. Месяцем ранее Министерство энергетики США объявило, что Белый дом высвободит из национального стратегического запаса в общей сложности 172 млн баррелей нефти в течение 120 дней.

