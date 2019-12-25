В МИД Армении заявили о готовности к открытию границы с Турцией

Ваан Костанян объяснил, что страна рассчитывает на экономическое сотрудничество и торговлю в регионе.

Официальный Ереван рассказал о готовности к открытию государственной границы с Анкарой и развитию двусторонних отношений между государствами, однако окончательное решение остается за турецкими властями. Соответствующей информацией поделились местные журналисты из газеты Türkiye со ссылкой на заместителя главы внешнеполитического ведомства Армении Ваана Костаняна.

Мы готовы как в политическом, так и в техническом плане, вся необходимая инфраструктура создана, решение за Турцией. Ваан Костанян, замглавы МИД Армении

Иностранный чиновник заметил, что процесс нормализации отношений между странами заметно продвинулся и вышел за рамки контактов на уровне внешнеполитических ведомств. Ваан Костанян полагает, что двусторонний диалог развивается и на уровне политических лидеров, а также между различными профильными министерствами. А после мирного урегулирования отношений с Азербайджаном Ереван планирует сделать акцент на развитии экономического сотрудничества и торговли в регионе.

Напомним, что на текущий момент между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения. Государственная граница между странами закрыта с 1993 года.

Фото: Piter.tv