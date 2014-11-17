Пашинян признал проникновение мафии в правительство и суды Армении
Сегодня, 13:10
Пашинян признал проникновение мафии в правительство и суды Армении

По его словам, с мафией необходимо бороться "хирургическими методами".

Премер-министр Армении Никол Пашинян признал проникновение мафии в правительство и суды страны. Об этом он заявил на заседании парламента.

По словам Пашиняна, члены так называемой мафии присутствуют в правительстве, судебной системе, правоохранительных органах и других структурах Армении. Премьер считает, что с ними необходимо бороться "хирургическими методами". Также Пашинян выразил недовольство деятельностью судов. Он назвал позором присходящее в системе армянского правосудия.

У этой мафии есть метастазы в Национальном собрании, в правительстве, в судах, в прокуратуре, в следственных органах, в полиции.

Никол Пашинян, премьер-министр Армении

Ранее мы сообщали, что Самвел Карапетян начал процесс отказа от гражданства России и Кипра.

Фото: YouTube / Government of Armenia

