Пашинян заявил, что ждет Зеленского в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ждет президента Украины Владимира Зеленского в стране. Об этом он заявил в ходе брифинга.
Отметим, что 4-5 мая в Ереване пройдет первый саммит Армения-ЕС. В столицу Армении приедут глава Европейского совета Антониу Кошта и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Также в Ереван с официальным визитом прилетит президент Франции Эммануэль Макрон.
Пашиняну задали вопрос, отправлял ли он приглашение президенту Украины Владимиру Зеленскому. Ранее в СМИ сообщалось, что украинский лидер также посетит Ереван
Я жду всех членов Европейского политического сообщества, да, включая президента Украины.
Никол Пашинян, премьер-министр Армении
Ранее Пашинян заявил, что выход Армении из ОДКБ зависит от обстоятельств.
