Пашинян заявил, что ждет Зеленского в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ждет президента Украины Владимира Зеленского в стране. Об этом он заявил в ходе брифинга.

Отметим, что 4-5 мая в Ереване пройдет первый саммит Армения-ЕС. В столицу Армении приедут глава Европейского совета Антониу Кошта и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Также в Ереван с официальным визитом прилетит президент Франции Эммануэль Макрон.

Пашиняну задали вопрос, отправлял ли он приглашение президенту Украины Владимиру Зеленскому. Ранее в СМИ сообщалось, что украинский лидер также посетит Ереван

Я жду всех членов Европейского политического сообщества, да, включая президента Украины. Никол Пашинян, премьер-министр Армении

Ранее Пашинян заявил, что выход Армении из ОДКБ зависит от обстоятельств.

Фото: YouTube / Armenpress