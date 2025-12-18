Пашинян: выход Армении из ОДКБ зависит от обстоятельств

Выход Армении из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) зависит от обстоятельств. Об этом заявил журналистам премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, власти не намерены делать шагов по размораживанию участия республики в ОДКБ. Он не стал уточнять, при каких обстоятельствах Армения окончательно выйдет из организации.

Выйдем ли мы де-юре и окончательно из ОДКБ или нет - это другой разговор. Я не могу сейчас сказать. Следовательно, будем действовать по ситуации. Никол Пашинян, премьер-министр Армении

Напомним, Армения заморозила свое участие в ОДКБ в феврале 2024 года. До этого Пашинян заявлял, что считает более вероятным выход страны из организации, чем разморозку участия в ней.

Ранее в МИД Армении заявили о готовности к открытию границы с Турцией.

