В Анталье продолжаются поиски пропавшей россиянки с загадочной перепиской

Санкт-Петербургская туристка исчезла в Турции и оставила сына одного в отеле.

В турецкой Анталье уже вторую неделю ведутся поиски 41-летней Ирины Киселевой из Санкт-Петербурга, которая пропала 31 октября во время отдыха с 12-летним сыном. Новые детали, включая переписку с неизвестным иностранцем, усиливают загадочность дела, взятого под контроль аппарата президента Турции, сообщает spb.aif.ru.

По данным следствия, за несколько дней до исчезновения Ирина вела краткую переписку с турецким мужчиной, который после общения удалил все сообщения. Переписка велась 26–27 октября, вскоре после прибытия россиянки в Анталью, и касалась встречи и её прибытия в отель. В ходе переписки был обнаружен видеофайл, снятый, предположительно, собеседником за рулем автомобиля, на котором видна дорога из окна.

31 октября женщина оставила ребёнка в отеле, взяла всего пять долларов и направилась в магазин, после чего была замечена на пляже с другим туристом, Романом И., с которым познакомилась ранее. Мужчина утверждает, что купались вместе, но, вернувшись, не обнаружил её и лишь поздно вечером передал вещи на ресепшен. Последним, кто видел женщину, был уборщик на пляже. Очевидцы отмечают, что вода и температура были уже прохладными, что делает купание необычным.

Сотрудники Генконсульства России и турецкие власти обследовали побережье, дно моря и прибрежные водоемы, включая местные пляжи, однако результатов пока нет. Родственники критикуют местную полицию за отсутствие активных поисков и недоступность видеозаписей с камер наблюдения на территории отеля и пляжа.

Фото: Piter.tv