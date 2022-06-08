Найден пропавший в Петербурге велогонщик Никита Еськов

В Петербурге 31 июля нашли 41-летнего мастера спорта международного класса, велогонщика Никиту Еськова, который пропал почти месяц назад. Об этом пишет "Фонтанка", ссылаясь на поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт".
Спортсмен пропал 5 июля после ссоры. В ходе конфликта он съехал с квартиры родителей и не выходил на связь с отцом.
Напомним, с телефона велогонщика в период с 5 по 25 июля отцу пришло сообщение о том, что он в порядке. Тогда мужчина позвонил, но трубку сбрасывал неизвестный, требовавший деньги.
Никита Еськов выступал на соревнованиях с 2002 года.
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Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)
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