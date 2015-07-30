Она не вернулась домой.

В Петербурге разыскивают 11-летнюю девочку. О её пропаже в полицию заявила 48-летняя мама девочки, рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

По словам женщины, её 11-летняя дочь ушла из дома 29 июля и больше не возвращалась. Приметы: чёрные волосы до плеч, рост 158 см, глаза зеленоватые.

Девочка была одета в черные джинсы, голубую футболку и серую кофту.

Если вам что-либо известно о местонахождении ребёнка, сообщите, пожалуйста, по телефону 02 или 112.

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: МВД