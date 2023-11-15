Известного российского велогонщика, который пропал, ищут в Петербурге

Недавно с телефона велогонщика пришло сообщение о том, что он в порядке.

В Петербурге пропал известный российский велогонщик Никита Еськов. С просьбой о помощи к правоохранителям обратились родители 41-летнего спортсмена, которые также заявили, что на звонки с телефона сына отвечает неизвестный мужчина и требует денег. Об этом 25 июля пишет tg-канал "Mash на Мойке".

Никита Еськов ушел из дома несколько недель назад. Отец рассказал, что всегда был с сыном на связи, однако велогонщик мог злоупотреблять алкоголем. Спортсмен находился на реабилитации. Недавно с его телефона пришло сообщение о том, что он в порядке.

Но звонки начал сбрасывать неизвестный, не раскрывший местонахождение спортсмена и требовавший деньги. Тогда отец пропавшего предложил 10 тыс. рублей. Сделка в итоге не состоялась.

На сегодняшний день местонахождение велогонщика все еще неизвестно.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)