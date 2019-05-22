Пропавшего музыканта Максима Ананьина ищут в Карелии, Ленобласти и Петербурге

Максим Ананьин пропал 30 июня на фестивале Air под деревней Лумиваара.

В Карелии ищут пропавшего музыканта Максима Ананьина, известного как DJ Pealot. Также он может находиться в Петербурге и Ленобласти, сообщили в пресс-службе поискового отряда "ЛизаАлерт".

Максим Ананьин пропал 30 июня на фестивале Air под деревней Лумиваара, пишет "Фонтанка". Музыкант являлся участником мероприятия, однако с подключением пульта возникли проблемы, из-за чего он ушел, оставив личные вещи в палатке. Дома пропавший не появлялся.

Супруга Максима Ананьина рассказала, что его брат написал заявление в московскую полицию. Дело передали в Карелию.

Любую информацию о пропавшем важно сообщить по телефону "ЛизыАлерт": +7 (800) 700-54-52, или 112.

Ранее в лесу Тосненского района Ленобласти заблудилась женщина.

Фото: ВКонтакте / Поисковой отряд "ЛизаАлерт" Республика Карелия