В лесу Тосненского района заблудилась женщина

Спасатели провели поиски, обнаружили пострадавшую, вывели ее из чащи.

В Ленобласти женщина заблудилась в лесу. Она потерялась в Тосненском районе сегодня ночью. Об этом сообщили в tg-канале "Аварийно-спасательной службы".

Поисковые работы начались в два часа ночи. Женщину нашли в лесном массиве около СНТ "Заречное" Тосненского района.

Спасатели провели поиски, обнаружили пострадавшую, вывели и доставили к месту жительства. Информация о состоянии женщины уточняется.

Ранее мы писали, что с Бугровского маяка эвакуировали мужчину.

Фото: Telegram / Аварийно-спасательная служба ЛО