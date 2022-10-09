В лесу Тосненского района заблудилась женщина

В Ленобласти женщина заблудилась в лесу. Она потерялась в Тосненском районе сегодня ночью. Об этом сообщили в tg-канале "Аварийно-спасательной службы".
Поисковые работы начались в два часа ночи. Женщину нашли в лесном массиве около СНТ "Заречное" Тосненского района.
Спасатели провели поиски, обнаружили пострадавшую, вывели и доставили к месту жительства. Информация о состоянии женщины уточняется.
Ранее мы писали, что с Бугровского маяка эвакуировали мужчину.
Фото: Telegram / Аварийно-спасательная служба ЛО
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