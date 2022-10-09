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В лесу Тосненского района заблудилась женщина
Сегодня, 9:45
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В лесу Тосненского района заблудилась женщина

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Спасатели провели поиски, обнаружили пострадавшую, вывели ее из чащи.

В Ленобласти женщина заблудилась в лесу. Она потерялась в Тосненском районе сегодня ночью. Об этом сообщили в tg-канале "Аварийно-спасательной службы". 

Поисковые работы начались в два часа ночи. Женщину нашли в лесном массиве около СНТ "Заречное" Тосненского района. 

Спасатели провели поиски, обнаружили пострадавшую, вывели и доставили к месту жительства. Информация о состоянии женщины уточняется.

Ранее мы писали, что с Бугровского маяка эвакуировали мужчину.

Фото: Telegram / Аварийно-спасательная служба ЛО

Теги: заблудилась в лесу
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области, Происшествия,

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