Трагедия в Парголово: подросток задушил мать во время конфликта

Перед исчезновением убитая женщина написала записку учителю.

Стали известны подробности преступления в Парголово. 14-летний подросток задушил свою 38-летнюю мать во время конфликта и решил спрятать тело в чемодане, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Семья проживала в одном из домов по Юкковскому шоссе. Мальчик учился в 8 классе школы № 474 на Выборгском шоссе. Перед исчезновением убитая женщина написала записку учителю, в которой сообщила, что её сын заболел и не сможет посещать занятия. После пропажи в полицию обратилась сестра погибшей.

По данным 78.ru, последний раз женщину видели на работе 1 ноября. После этого она перестала отвечать на звонки. При этом кто-то отвечал на сообщения, у родственников возникли предположения, что это был сын пропавшей.

Ранее стало известно, что в Парголово подросток убил мать и спрятал ее тело в чемодан. Страшную находку обнаружили в чемодане на экотропе вдоль Юкковского ручья. Пперативники задержали 14-летнего школьника.

Фото: Следственный комитет