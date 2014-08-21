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Спасатели вывели из леса заблудившуюся жительницу Ленобласти
Сегодня, 11:33
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Спасатели вывели из леса заблудившуюся жительницу Ленобласти

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Женщина потерялась в чаще Кировского района 47-го региона.

Сегодня ночью, 9 октября, спасатели  поисково-спасательного отряда г. Шлиссельбург вывели из леса потерявшуюся женщину. Ее нашли около деревни Бор Кировского района. Об этом сообщили в группе "Аварийно-спасательная служба ЛО" в соцсети "ВКонтакте". 

Пострадавшую нашли, эвакуировали из чащи и передали родственникам. Информация о состоянии женщине уточняется. 

Ранее на Piter.tv: паром врезался в 1-й Инженерный мост в субботу утром.

Фото: ВКонтакте / Аварийно-спасательная служба ЛО

Теги: аварийно-спасательная служба ло, деревня бор, заблудилась в лесу, нашли в лесу женщину
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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