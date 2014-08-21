Спасатели вывели из леса заблудившуюся жительницу Ленобласти

Женщина потерялась в чаще Кировского района 47-го региона.

Сегодня ночью, 9 октября, спасатели поисково-спасательного отряда г. Шлиссельбург вывели из леса потерявшуюся женщину. Ее нашли около деревни Бор Кировского района. Об этом сообщили в группе "Аварийно-спасательная служба ЛО" в соцсети "ВКонтакте".

Пострадавшую нашли, эвакуировали из чащи и передали родственникам. Информация о состоянии женщине уточняется.

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Фото: ВКонтакте / Аварийно-спасательная служба ЛО