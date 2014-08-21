Паром врезался в 1-й Инженерный мост этим утром

Обстоятельства случившегося уточняются.

Сегодня, 9 октября, в Петербурге паром влетел в 1-й Инженерный мост. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте".

По предварительным данным, никто не пострадал. Обстоятельства случившегося уточняются.

Водно-транспортное происшествие на пересечении Фонтанки и Мойки. Пострадал 1-ый Инженерный мост и сарайчик. Свидетель ЧП

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Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург