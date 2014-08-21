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Паром врезался в 1-й Инженерный мост этим утром

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Обстоятельства случившегося уточняются.

Сегодня, 9 октября, в Петербурге паром влетел в 1-й Инженерный мост. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте". 

По предварительным данным, никто не пострадал. Обстоятельства случившегося уточняются.

Водно-транспортное происшествие на пересечении Фонтанки и Мойки. Пострадал 1-ый Инженерный мост и сарайчик.

Свидетель ЧП

Ранее на Piter.tv: каршеринг влетел в трамвай на перекрестке улиц Академика Лебедева и Комсомола.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

 

Теги: 1-й инженерный мост, мойка, паром врезался в мост, фонтанка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Картина дня,

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