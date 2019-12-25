Каршеринг влетел в трамвай на перекрестке улиц Академика Лебедева и Комсомола

Трамвай полностью заблокировал проезд для других машин.

Сегодня, 9 октября, на перекрестке улиц Академика Лебедева и Комсомола каршеринг влетел в трамвай. Об этом сообщили очевидцы в tg-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер".

Два транспортных средства "встали". Сейчас водители ждут сотрудников ДПС. Трамвай полностью заблокировал проезд для других машин, поэтому на месте аварии образовался затор.

Пробке быть, ибо трамвай перегородил дорогу полностью, как Лебедева с моста, так и поворот с Комсомола налево к мосту. Очевидец

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Фото: Телеграм / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер