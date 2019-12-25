Суд пересмотрит компенсацию по делу об упавшем в Мойку автобусе

Городской суд Петербурга частично отменил приговор главе автоколонны, чей автобус рухнул в реку. Вопрос о сумме выплат потерпевшим направлен на новое рассмотрение.

Санкт-Петербургский городской суд принял решение о пересмотре суммы компенсации морального вреда по резонансному делу о падении пассажирского автобуса в Мойку. Апелляционная инстанция отменила приговор Октябрьского районного суда в части гражданского иска и направила дело на новое рассмотрение в ином составе судей. Информация об этом поступила из объединенной пресс-службы судов города.

В остальной части вердикт в отношении Джахангира Халилова, возглавлявшего автоколонну компании-перевозчика, оставлен без изменений. Ранее его признали виновным по части 3 статьи 238 Уголовного кодекса России. Речь идет об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что повлекло по неосторожности гибель двух и более лиц. Халилову назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима с запретом на три года заниматься деятельностью, связанной с обеспечением безопасности пассажирских перевозок. Суд первой инстанции также частично удовлетворил гражданский иск, взыскав с осужденного 500 тысяч рублей.

Согласно материалам дела, Халилов, отвечавший за безопасность в ООО "Такси", не позднее 30 апреля 2024 года составил график работы водителей на май. В этом графике он не обеспечил водителю Рахматшоху Курбонову обязательный междусменный отдых продолжительностью не менее 11 часов. По версии следствия, это нарушение привело к трагедии 10 мая 2024 года. В результате ДТП погибли семь пассажиров автобуса, еще один человек получил тяжкий вред здоровью.

В апелляции один из потерпевших настаивал на увеличении компенсации морального вреда до двух миллионов рублей. Защита осужденного, напротив, требовала полной отмены приговора и оправдания Халилова, ссылаясь на недоказанность его вины и отсутствие причинно-следственной связи между составленным графиком и аварией. В итоге суд второй инстанции счел доводы обеих сторон заслуживающими внимания лишь в части размера выплат.

