Двое мужчин на мотоциклах заблудились в лесу у поселка Синявино

В лесу близ посёлка Синявино Ленинградской области двое мужчин потеряли ориентацию и не могли самостоятельно выйти наружу, сообщает официальный канал региональной аварийно-спасательной службы.

Инцидент произошел ночью 21 августа, когда мужчины отправились на прогулку на мотоциклах и заблудились в лесных массивах Кировского района.

Благодаря координации действий поисково-спасательного подразделения Шлиссельбургского гарнизона, связь с потерпевшими была установлена по мобильному телефону, что позволило организовать их вывод из леса. Дополнительно в мероприятиях принимали участие волонтёры поискового отряда "Отклик".

Фото: Telegram / Аварийно-спасательная служба ЛО