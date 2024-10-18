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Спасатели нашли заблудившегося в лесу мужчину в Гатчинском районе
Сегодня, 10:38
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Спасатели нашли заблудившегося в лесу мужчину в Гатчинском районе

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Операция по прочёсыванию местности продолжалась до самого утра.

Спасательный отряд Ленинградской области успешно завершил поиски мужчины, который пропал в лесном массиве Гатчинского района. Как сообщили в Аварийно-спасательной службе региона, к ним поступила заявка ночью.

По имеющейся информации, мужчина 30 июня днём отправился в лес в районе посёлка Чаща и вскоре перестал выходить на связь с родственниками. На поиски незамедлительно выдвинулся поисково-спасательный отряд из города Тосно.

Операция по прочёсыванию местности продолжалась до самого утра. Усилия поисковиков увенчались успехом: потерявшегося удалось найти живым и вывести из леса. После спасения мужчину передали родственникам.

Ранее мы сообщили о том, что в  районе поселка Форносово Рено съехал в кювет из-за лопнувшего колеса.

Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО

Теги: аварийно-спасательная служба ло, ленобласть
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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