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В районе поселка Форносово Рено съехал в кювет из-за лопнувшего колеса
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В районе поселка Форносово Рено съехал в кювет из-за лопнувшего колеса

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От медицинской помощи пострадавший водитель отказался.

В Ленинградской области в районе поселка Форсоново водитель попал в ДТП из-за лопнувшего во время движения колеса. Об этом сообщила в своих социальных сетях Аварийно-спасательная служба ЛО.

Авария произошла 21 июня. Во время движения у грузового автомобиля Рено лопнуло колесо, в результате чего водитель не справился с управлением и съехал в кювет. Спасатели поисково-спасательного отряда Тосно оказали помощь водителю и провели отключение АКБ. От медицинской помощи пострадавший отказался.

На прошлой неделе в деревне Ополье подросток на электросамокате попал под колеса авто.

Фото: МАКС / Аварийно-спасательная служба Ленинградской области

Теги: рено, форносово
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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