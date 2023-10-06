Под Белгородом в ДТП пострадали шесть человек

Полиция раскрыла подробности автомобильной аварии.

Столкновение двух легковых автомобилей произошло на территории поселка Разумное Белгородского района Белгородской области. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального управления ГИБДД. Специалисты отметили, что в результате ДТП есть пострадавшие. Речь идет о шести гражданах, включая двух несовершеннолетних. Авария произошла около 12:50 дня 6 октября. Повреждения получили три пассажира автомобиля ВАЗ, а также шофер Renault и две несовершеннолетние пассажирки 10 и 14 лет. В текущий момент обстоятельства инцидента изучаются.

39-летняя женщина, управляя автомобилем Renault Sandero, не справилась с управлением и выехала через бордюрный поребрик на полосу встречного движения, где совершила столкновение с автомобилем "ВАЗ-21074" под управлением 38-летнего водителя. пресс-служба МВД РФ

Водителя грузовика приговорили к 12 годам колонии по делу о смертельном ДТП на улице 1905 года.

Фото и видео: Telegram / УМВД России по Белгородской области