Водителя грузовика приговорили к 12 годам колонии по делу о смертельном ДТП на улице 1905 года

Ранее подозреваемый скрылся с места смертельного ДТП, в котором погибли два человека.

Пресненский районный суд российской столицы приговорил к 12 годам колонии общего режима 28-летнего Вячеслава Пивовара. Мужчина признан виновным в смертельной автомобильной аварии, которая произошла на улице 1905 года в ноябре 2022 года. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы прокуратуры Москвы.

Суд приговорил 28-летнего Вячеслава Пивовара к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Суд также лишил Пивовара права управления транспортными средствами на срок три года. пресс-служба прокуратуры по региону

Напомним, что 2 ноября прошлого года водитель грузовика находился состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Он сел за руль транспортного средства Volvo и ехал по дороге с превышением скоростного режима. Далее мужчина выехал на полосу встречного движения, после чего стал стремительно смещаться вправо и совершил наезд на стоявший автомобиль такси. От удара машина столкнулась с автобусом. В салоне такси находились 30-летний шофер и 34-летняя женщина-пассажир. Они скончались на месте. С целью избежать привлечения к уголовной ответственности подозреваемый в ДТП скрылся с места происшествия Позже его обнаружили сотрудники правоохранительных органов.

ДТП с полицейской машиной Балашиха.

Фото и видео: Telegram / Прокуратура Москвы