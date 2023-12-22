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ДТП со скорой произошло на проспекте Науки
Сегодня, 15:41
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ДТП со скорой произошло на проспекте Науки

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Медицинский транспорт выехал на перекресток с Гражданского проспекта, в то время как остальные машины стояли на светофоре и получили удар в правый бок от легкового автомобиля, двигавшегося по проспекту Науки.

Автомобиль скорой помощи попал в аварию на севере Петербурга днем 27 апреля, что привело к образованию пробки, которая длится уже несколько часов.

ДТП произошло в 12:51 на пересечении Гражданского проспекта с проспектом Науки. Медицинский транспорт выехал на перекресток с Гражданского проспекта, в то время как остальные машины стояли на светофоре и получили удар в правый бок от легкового автомобиля, двигавшегося по проспекту Науки.

Водитель автомобиля, двигавшегося по Науки со стороны Тихорецкого, заранее притормозил на перекрестке и пропустил скорую. Пока неизвестно, есть ли в ДТП пострадавшие.

Ранее мы сообщили о том, что в Петергофе каршеринг столкнулся с лазурным автобусом.

Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Теги: дтп, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Картина дня,

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