Мать избила и обматерила грудного ребенка на детской площадке в Москве

Очевидцы направят видеозапись инцидента в полицию.

В районе Западное Дегунино, расположенного в северной части российской столицы, мать избила и обматерила грудного ребенка, потому что тот не переставал кричать. Женщина также трясла его, чтобы успокоить. Инцидент попал на запись с мобильного устройства. Ролик опубликован в Telegram-канале SHOT. Очевидцы сняли на видео, как местная жительница нецензурно ругается матом на малыша и грозит сдать его в детский дом. По словам жителей района, до того, как они включили камеру, мать несколько раз ударила грудничка по голове. Свидетели событий панируют показать видеозапись сотрудникам полиции.

Напомним, что в феврале 2024 года жительница Мордовии заклеила рот плачущему сыну и сняла это на видео. На кадрах с записи было видно ребенка, вокруг нижней части головы которого обмотана липкая лента. На протяжении всего ролика он молчал. После публикации видео мальчика изъяли из семьи.

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Фото и видео: Telegram / SHOT