Из петербургского вуза госпитализировали студентку с тяжёлыми травмами

Девушку госпитализировали с внутримозговой гематомой справа и субарахноидальным кровоизлиянием.

Из петербургского вуза госпитализировали травмированную студентку, стало известно Piter.tv.

Вечером 17 апреля в Мариинскую больницу доставили 20-летнюю студентку. Её забрали из одного из петербургских вузов, который находится в Адмиралтейском районе Петербура.

Девушку госпитализировали с внутримозговой гематомой справа и субарахноидальным кровоизлиянием. Она находится в тяжёлом состоянии. Выясняются обстоятельства получения травм.

Также накануне в общежитии СПбГУ произошла драка.

Фото: Piter.tv