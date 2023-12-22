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Из петербургского вуза госпитализировали студентку с тяжёлыми травмами
Сегодня, 9:23
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Из петербургского вуза госпитализировали студентку с тяжёлыми травмами

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Девушку госпитализировали с внутримозговой гематомой справа и субарахноидальным кровоизлиянием.

Из петербургского вуза госпитализировали травмированную студентку, стало известно Piter.tv.

Вечером 17 апреля в Мариинскую больницу доставили 20-летнюю студентку. Её забрали из одного из петербургских вузов, который находится в Адмиралтейском районе Петербура.

Девушку госпитализировали с внутримозговой гематомой справа и субарахноидальным кровоизлиянием. Она находится в тяжёлом состоянии. Выясняются обстоятельства получения травм.

Также накануне в общежитии СПбГУ произошла драка.

Фото: Piter.tv

Теги: студенты, травмы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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