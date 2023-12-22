Из петербургского вуза госпитализировали студентку с тяжёлыми травмами

Из петербургского вуза госпитализировали травмированную студентку, стало известно Piter.tv.
Вечером 17 апреля в Мариинскую больницу доставили 20-летнюю студентку. Её забрали из одного из петербургских вузов, который находится в Адмиралтейском районе Петербура.
Девушку госпитализировали с внутримозговой гематомой справа и субарахноидальным кровоизлиянием. Она находится в тяжёлом состоянии. Выясняются обстоятельства получения травм.
Также накануне в общежитии СПбГУ произошла драка.
Фото: Piter.tv
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