  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В общежитии СПбГУ произошла драка
Сегодня, 8:58
129
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

В общежитии СПбГУ произошла драка

0 0

Конфликт был урегулирован до приезда правоохранителей.

Студенты Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) устроили драку на территории общежития в Петергофе на Ботанической улице. Об этом стало известно Piter.tv.

Сообщение о конфликте поступило в полицию от очевидца 17 апреля около 20:36. По его словам, во время ссоры один из участников потасовки поцарапал другому руку

Конфликт был урегулирован до приезда правоохранителей: студенты написали заявления о том, что не имеют претензий друг к другу.

Ранее мы сообщили о том, что собачники подрались с дворниками на детской площадке на Двинской улице.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)

Теги: происшествия, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии