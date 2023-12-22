В общежитии СПбГУ произошла драка

Конфликт был урегулирован до приезда правоохранителей.

Студенты Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) устроили драку на территории общежития в Петергофе на Ботанической улице. Об этом стало известно Piter.tv.

Сообщение о конфликте поступило в полицию от очевидца 17 апреля около 20:36. По его словам, во время ссоры один из участников потасовки поцарапал другому руку

Конфликт был урегулирован до приезда правоохранителей: студенты написали заявления о том, что не имеют претензий друг к другу.

Ранее мы сообщили о том, что собачники подрались с дворниками на детской площадке на Двинской улице.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)