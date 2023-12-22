Собачники подрались с дворниками на детской площадке на Двинской улице

От ушибов рук и ног пострадала 70-летняя женщина, которая впоследствии была отправлена в госпиталь. Полиция задержала одного из участников драки.

Прогулка по двору на Двинской улице для жителей семейного района закончилась неожиданной дракой. Из-за конфликта 70-летней женщине пришлось вызвать скорую помощь, а одного из участников — предоставить в распоряжение полиции. Об этом пишет spb.aif.ru.

По словам очевидца, который успел запечатлеть разгорающееся столкновение с балкона, ссора началась из-за собаки, которую прогуливали рядом с детской площадкой. Родители увидели в этом опасность для своих детей и попросили хозяев питомца покинуть место игры. Однако мирное разрешение конфликтной ситуации так и не нашлось. Вмешались дворники, случайно оказавшиеся на месте происшествия, и вместо примирения ситуации началась драка.

Рабочие, одетые в спецодежду, сначала налетели на животное, а затем перешли к физическим столкновениям с его хозяевами. От ушибов рук и ног пострадала 70-летняя женщина, которая впоследствии была отправлена в госпиталь. Полиция задержала одного из участников драки.

Ранее мы сообщили о том, что мужчина выстрелил в сотрудника Ozon на Заневском.

Фото: Pxhere