Мужчина выстрелил в сотрудника Ozon на Заневском

Вечером в воскресенье, 14 апреля, полицейские задержали мужчину, произведшего несколько выстрелов из аэрозольного пистолета в пункте выдачи заказов Ozon на Заневском проспекте. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Мужчина в возрасте 42-х лет явился в пункт выдачи заказов в сопровождении собаки. Сотрудник маркетплейса обратил его внимание на запрет пребывания с животными, что вызвало недовольство посетителя. Не желая оставить питомца на улице, мужчина вступил в конфликт с работником. Ситуация быстро вышла из-под контроля, переросла во взаимные обвинения и оскорбления, а затем и в физическое насилие. Используя аэрозольный пистолет, мужчина произвел несколько выстрелов в воздух, после чего покинул место происшествия.
Пострадавших в результате конфликта нет, но жители района были сильно испуганы. Подозреваемого в стрельбе оперативно задержали вблизи места происшествия. В ходе проверки выяснилось, что он имел судимость.
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Фото: Piter.TV
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