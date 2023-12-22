Стало известно, как будет выглядеть новое пожарное депо в Полюстрово

Оно будет находиться на Зотовском проспекте (территория предприятия "Ручьи").

Комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) Петербурга согласовал архитектурно-градостроительный облик пожарного депо в Полюстрово на Зотовском проспекте (территория предприятия "Ручьи").

Как рассказал портал "Строительный Петербург", в составе пожарного депо запроектировано здание главного корпуса, здание закрытого гаража для резервной пожарной техники на 4 пожарных автомобиля, учебно-тренировочная башня.

На участке запроектирована площадка при учебно-тренировочной башне, яма для приземления, площадка отдыха, стометровая беговая дорожка, совмещённая площадка для игры в баскетбол и волейбол, площадка для стоянки пожарных автомобилей.

Ранее стало известно, что в Парголово построят пожарное депо на четыре машины.

Фото: КГА