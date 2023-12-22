В Парголово построят пожарное депо на четыре машины

Объект будет построен за счет средств регионального бюджета в рамках адресной инвестиционной программы.

Новое пожарное депо появится в поселке Парголово (Комендантский проспект, уч. 1). Разрешение на его строительство 26 января выдал Госстройнадзор, сообщил портал "Строительный Петербург".

По проекту, двухэтажное пожарное депо рассчитано на четыре автомашины. Оно будет состоять из блока административного здания, учебно-тренировочной башни. Кроме обеспечения пожарной безопасности, специалисты депо будут проводить инструктажи для жителей. Для этого будет обустроен учебный класс.

Объект будет построен за счет средств регионального бюджета в рамках адресной инвестиционной программы.

Ранее в Красном Селе на Бегуницком переулке, дом 7, строение 1 на площади в 2 041,1 кв. м достроили здание пожарного депо на шесть автомобилей.

Фото: портал "Строительный Петербург"