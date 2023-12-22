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В Красном Селе построили пожарное депо
Сегодня, 14:37
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В Красном Селе построили пожарное депо

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В новом пожарном депо на 6 автомашин есть КПП, баскетбольная и волейбольная площадки, полосы препятствий.

В Красном Селе на Бегуницком переулке, дом 7, строение 1 на площади в 2 041,1 кв. м достроили здание пожарного депо. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

В новом пожарном депо на 6 автомашин есть КПП, баскетбольная и волейбольная площадки, полосы препятствий, площадки для отдыха, стоянки для служебного автотранспорта (20 единиц), площадки при тренировочной башне и площадки для построения. Главное здание пожарного депо состоит из трех частей: производственной, административной и учебно-тренировочной башни.

Проект реализован в рамках городской Адресной инвестиционной программы (АИП) Комитета по строительству. 

Фото: портал "Строительный Петербург"

Теги: красное село, пожарное депо
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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