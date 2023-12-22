В Красном Селе построили пожарное депо

В новом пожарном депо на 6 автомашин есть КПП, баскетбольная и волейбольная площадки, полосы препятствий.

В Красном Селе на Бегуницком переулке, дом 7, строение 1 на площади в 2 041,1 кв. м достроили здание пожарного депо. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

В новом пожарном депо на 6 автомашин есть КПП, баскетбольная и волейбольная площадки, полосы препятствий, площадки для отдыха, стоянки для служебного автотранспорта (20 единиц), площадки при тренировочной башне и площадки для построения. Главное здание пожарного депо состоит из трех частей: производственной, административной и учебно-тренировочной башни.

Проект реализован в рамках городской Адресной инвестиционной программы (АИП) Комитета по строительству.

Фото: портал "Строительный Петербург"