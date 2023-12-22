Мужчине за убийство родной сестры в Мытищах дали 9 лет тюрьмы

Преступник искал тело погибшей вместе с полицией, а также пытался сбить следствие со следа.

Мытищинский суд завершил рассмотрения дела об убийстве девушки, которую нашли задушенной в лесу. Отбывать наказание за преступление мужчина будет в колонии строго режима. Там он пробудет девять лет и десять месяцев. Известно, что злоумышленником оказался родной брат погибшей.

Собранные следователем ГСУ СК России по Мособласти доказательства признаны судом и присяжными заседателями достаточными для вынесения приговора 44-летнему Вячеславу Климову. пресс-служба СК РФ по региону

В надзорном ведомстве установили, что 25 июля 2021 года на территории парка Лосиный остров между осужденным, имеющим гражданство США, и его сестрой, ранее проживающей в Америке, произошел конфликт на почве политических разногласий. Во время конфликта брат нанес сестре множественные удары по голове и телу, после чего задушил. Затем фигурант расследования сымитировал ограбление своей родственницы, забрав из карманов ее одежды банковские карты, мобильное устройство и другие личные вещи. Эти предметы в последующем преступник выбросил в ближайший водоем. В полиции подчеркнули, что Климов сам сообщил о безвестном исчезновении сестры, а также принимал участие в ее поисках. После обнаружения тела жертвы, он выдвигал различные версии ее гибели.

Были собраны неопровержимые доказательства его вины. Так в ходе обыска в его доме обнаружена и изъята "памятка", написанная им собственноручно, в которой Климов отразил план своих действия для введения следствия в заблуждение. пресс-служба СК РФ по региону

Под тяжестью собранных на первоначальном этапе расследования доказательств Климов дал признательные показания. Однако позже он отказался от них.

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Фото и видео: Telegram / Прокуратура Московской области, ГСУ СК России по Московской области