Петербургская прокуратура разоблачила фиктивный брак ради гражданства

По результатам проверки прокурором района в суд направлено исковое заявление о признании указанного брака недействительным и аннулировании записи в отделе ЗАГС.

Прокуратура Петродворцового района Петербурга разоблачила фиктивный брак. Об этом рассказали в надзорном ведомстве.

Установлено, что между гражданкой РФ и гражданином одной из стран ближнего зарубежья был заключен брак. При этом у "супругов" не имелось цели создания семьи, они узаконили отношения лишь для того, чтобы иностранец смог получить разрешение на временное проживание на территории России.

По результатам проверки прокурором района в суд направлено исковое заявление о признании указанного брака недействительным и аннулировании записи в отделе ЗАГС. Исковое заявление находится на рассмотрении.

Ранее в Петербурге было завершено расследование уголовного дела по факту организации незаконной миграции.

Фото: unsplash