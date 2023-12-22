На учет фиктивно были поставлены более 420 иностранцев.

В Петербурге завершено расследование уголовного дела по факту организации незаконной миграции и фиктивной постановки на учет более 400 иностранных граждан, рассказали в ГСУ СК РФ по СПб.

По версии следствия, 31-летний гражданин Узбекистана создал организованную преступную группу для организации незаконной миграции, осуществления фиктивной постановки на учет иностранцев по месту пребывания в РФ.

Обвиняемый нашлё 25-летнего гражданина России (узбека по национальности), а также 30-летнюю гражданку России (казашку по национальности), которые непосредственно занимались подачей документов в управление по вопросам миграции. Согласно поддельным документам, жильё мигрантам предоставлялось подставными ИП, которые якобы выступали принимающей стороной. Соучастниками фальсифицировались договоры аренды помещений, где регистрировались иностранцы, а также трудовые договоры. Фиктивные документы изготавливались по месту жительства одного из обвиняемых, "клиентов" находили через мессенджеры, а также в местах скоплениях мигрантов.

Организованная группа осуществляла свою деятельность с апреля по октябрь 2023 года. За это время на учет фиктивно были поставлены более 420 иностранцев. Каждый иностранец платил 3-3,5 тысячи рублей. В общей сложности обвиняемые получили не менее 1,3 млн рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее стало известно, что патенты петербургских мигрантов, не устроившихся на работу, аннулируют.

Фото: ГСУ СК РФ по СПб