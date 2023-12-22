Патенты петербургских мигрантов, не устроившихся на работу, аннулируют

Согласно действующему законодательству, иностранные граждане, приезжающие в РФ с целью трудоустройства, не должны заранее подтверждать конкретное место будущей работы.

Миграционная служба Петербурга аннулирует патенты мигрантов, которые так и не устроились на работу. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 7 апреля.

Согласно действующему законодательству, иностранные граждане, приезжающие в РФ с целью трудоустройства, не должны заранее подтверждать конкретное место будущей работы. Достаточно только заявления о желании работать, что является основанием для получения трудового патента.

При этом приезжий обязан в течение двух месяцев устроиться на работу и уведомить о своем трудоустройстве миграционную службу. В противном случае мигранту грозит аннулирование трудового патента со всеми вытекающими юридическими последствиями: фактически он получает статус персоны нон-грата.

Данные о таком иностранце передаются всем патрульным нарядам полиции и Росгвардии. При задержании нелегальные трудовые мигранты подлежат административному выдворению за пределы Российской Федерации с ограничением въезда на территорию нашей страны сроком на 5 лет. Прес-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

С 1 апреля 2024 года региональное Управление по вопросам миграции начало процедуру аннулирования патентов иностранцев, которые прибыли в Петербург и так и не устроились на работу.

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