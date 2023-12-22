Эксперт подверг критике предложение ужесточить контроль за мигрантами в РФ

По его словам, предлагаемый законопроект МВД станет лишней бюрократической процедурой.

Директор информационно-аналитического центра "Прогноз" Юрий Московский подверг критике предложение ужесточить контроль за мигрантами в РФ. Об этом он заявил в интервью телеканалу "360".

Эксперт высказался о законопроекте МВД, который подразумевает ужесточение контроля за работой иностранцев в стране. Согласно тексту документа, их пребывание в России будут контролировать с помощью биометрии и цифровых профилей.

Московский подчеркнул, что от мигрантов требуется только оказание услуг, соблюдение порядка и небольшое понимание русского языка. По его словам, предлагаемое соглашение о лояльности, которые должны будут подписывать иностранцы, станет лишней бюрократической процедурой. Также эксперт призвал ранжировать правонарушения и заменить выдворение из страны на штрафы.

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Фото: Piter.tv