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Зоозащитник Еремеева рассказала, как уберечь собак от догхантеров
Сегодня, 9:29
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Зоозащитник Еремеева рассказала, как уберечь собак от догхантеров

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Эксперт считает этих людей "психически неуравновешенными".

Зоозащитник Ольга Еремеева рассказала, как уберечь собак от догхантеров. Об этом она сообщила в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, отравления собак происходят регулярно, а догхантеры обсуждают свои действия в чатах и развешивают на домах предупреждения. Еремеева считает этих людей "психически неуравновешенными".

Также зоозащитник напомнила, что в России согласно статье 245 УР РФ животное фактически приравнивается к личному имуществу, и в случае причинения ущерба имуществу можно добиться справедливого наказания. Она подчеркнула, что яд, которым травят собак, может нанести вред детям, и нужно настаивать на таком потенциальном риске.

Ранее россиянам объяснили новый штраф за задержку рейсов.

Фото: Piter.tv

Теги: догхантеры, зоозащитник, собаки
Категории: Лента новостей, Новости России,

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