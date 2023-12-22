Зоозащитник Еремеева рассказала, как уберечь собак от догхантеров

Зоозащитник Ольга Еремеева рассказала, как уберечь собак от догхантеров. Об этом она сообщила в интервью телеканалу "360".
По словам эксперта, отравления собак происходят регулярно, а догхантеры обсуждают свои действия в чатах и развешивают на домах предупреждения. Еремеева считает этих людей "психически неуравновешенными".
Также зоозащитник напомнила, что в России согласно статье 245 УР РФ животное фактически приравнивается к личному имуществу, и в случае причинения ущерба имуществу можно добиться справедливого наказания. Она подчеркнула, что яд, которым травят собак, может нанести вред детям, и нужно настаивать на таком потенциальном риске.
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Фото: Piter.tv
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