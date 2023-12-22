Россиянам объяснили новый штраф за задержку рейсов

По словам эксперта, увеличение компенсаций пассажирам за задержку рейсов не станет сильным обременением для авиакомпаний.

Редактор портала "Авиа.ру" Роман Гусаров назвал адекватным новый штраф за задержку авиарейсов. Об этом он заявил в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, увеличение компенсаций пассажирам за задержку рейсов не станет сильным обременением для авиакомпаний. Гусаров напомнил, что раньше штраф за задержку составлял всего 25 рублей в час, и некоторым компаниям "даже стыдно было предлагать пассажирам такие деньги".

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Фото: Piter.tv