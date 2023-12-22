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Россиянам объяснили новый штраф за задержку рейсов
Сегодня, 14:44
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Россиянам объяснили новый штраф за задержку рейсов

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По словам эксперта, увеличение компенсаций пассажирам за задержку рейсов не станет сильным обременением для авиакомпаний.

Редактор портала "Авиа.ру" Роман Гусаров назвал адекватным новый штраф за задержку авиарейсов. Об этом он заявил в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, увеличение компенсаций пассажирам за задержку рейсов не станет сильным обременением для авиакомпаний. Гусаров напомнил, что раньше штраф за задержку составлял всего 25 рублей в час, и некоторым компаниям "даже стыдно было предлагать пассажирам такие деньги".

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Фото: Piter.tv

Теги: задержка авиарейсов, мнение эксперта, штрафы
Категории: Лента новостей, Новости России,

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