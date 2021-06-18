В Петербурге выросло число штрафов за незаконный прием мигрантов

В Петербурге и Ленинградской области увеличилось количество административных дел против работодателей, которые нарушают правила найма иностранных работников. Больше всего проверок проходит в сферах с высоким числом занятых мигрантов.

В Петербурге и Ленинградской области за 5 месяцев 2026 года значительно выросло число штрафов для работодателей, которые привлекают иностранных граждан с нарушением требований законодательства.

С начала года правоохранители составили 1,6 тысячи протоколов по соответствующей статье. Для сравнения, в 2023 году за весь период было оформлено 808 таких материалов, в 2024 году показатель увеличился до 2,13 тысячи, а в 2025 году достиг 2,7 тысячи.

Рост количества нарушений связывают с усилением контроля со стороны государственных органов и проведением регулярных совместных рейдов МВД и ФСБ.

Правоохранители уделяют отраслям, где традиционно работает большое количество иностранных граждан. Среди них строительные площадки, логистические компании, службы доставки, предприятия общественного питания, клининговые организации, автосервисы, автомойки и небольшие производства.

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Фото: Piter.TV