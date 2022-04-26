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Россиянам рассказали, какие штрафы могут исчезнуть
Сегодня, 8:14
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Россиянам рассказали, какие штрафы могут исчезнуть

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Если инициативу одобрят, то нововведения могут вступить в силу в России с января 2027 года.

Депутаты Государственной думы России подготовили законопроект об отмене 28 штрафов. Соответствующий комментарий новостному агентству "Прайм" сделал  вице-президент Международной Ассоциации медиаторов "Сила Диалога" Дмитрий Хрулев. Специалист добавил, что такое решение принимается из-за отсутствия документов,  которые можно проверить по базам, а также речь идет о мелких правонарушениях. В частности, граждан не будут наказывать за отсутствие водительских прав и полиса ОСАГО при условии, если инспектор может проверить документы по базе. Кроме того предлагается убрать штраф за утрату российского паспорта по неосторожности и проживание без регистрации.

Государственные информационные системы уже содержат сведения, которые раньше гражданин обязан был подтверждать бумагой. Если государство видит человека в своих реестрах, санкция за отсутствие бумажного подтверждения теряет смысл.

Дмитрий Хрулев, эксперт

Законодатели выступили с инициативой по отмене штрафов за переход дороги в неположенном месте, проход по путям, мелкие отступления при установке государственного номера, безопасную тонировку транспортных средств и небольшие перепланировки. Документ также вводит единый штраф за нарушения в жилых зонах по всей стране.

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Фото: Piter.tv

Теги: госдума, дмитрий хрулев, штрафы
Категории: Лента новостей, Новости России,

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